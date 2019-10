Alege-ți favoritul și câștigă cu MasterChef! Acordă un vot pentru Jeremy Besadoux

Jeremy s-a născut în Paris, dar, la 9 ani, s-a mutat în Israel, alături de părinți și frații săi. În țara din Orientul Mijlociu, tânărul a făcut armata timp de trei ani și trei luni. Apoi, în 2012, a venit în București, ca să fie aproape de tatăl lui, CEO la o importantă companie de fashion.



Ca student în ultimul an la medicină dentară, bărbatul de 29 de ani are un zâmbet de milioane și are, aproape constant, o energie pozitivă.

Dacă ar fi să câștige MasterChef, este decis să își deschidă o clinică dentară de lux prin intermediul căreia să ofere tratament dentar gratuit celor care nu își permit.

