Alege-ți favoritul și câștigă cu MasterChef! Acordă un vot pentru Raluca Podea

Raluca Podea (32 de ani) este o femeie de afaceri cunoscută și în lumea mondenă. Aceasta a fost logodnica lui Florin Pastramă, de care s-a despărțit după ce acesta s-a îndrăgostit, în timpul emisiunea ”Ferma. Un nou început”, de Brigitte Năstase.

”Am avut un an destul de greu, foarte dificil pentru mine. Am avut o relație, am fost foarte dezamăgită, s-a terminat brusc. El a decis să meargă la un show de televiziune, acolo s-a îndrăgostit, eu așteptându-l acasă”, a mărturisit Raluca Podea în fața celor trei jurați Masterchef, Joseph Hadad, Cosmin Tudoran și Silviu Chelaru.

